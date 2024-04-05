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Парламент Азербайджана принял в третьем чтении законопроект об объединении муниципалитетов

Общество Материалы 5 апреля 2024 13:12 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана принял в третьем чтении законопроект об объединении муниципалитетов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были вынесены на обсуждение вопросы о внесении изменений в законы "О совместной деятельности, объединении, разделении и упразднении муниципалитетов" и "О статусе муниципалитетов".

Как сообщает во пятницу Trend, согласно законопроекту, муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены и созданы крупные муниципалитеты.

В документе отмечается, что в течение последних 2 лет из 4 лет, последовавших после проведения последних муниципальных выборов по всей стране, муниципалитеты с численностью населения менее 3 000 человек или домохозяйств менее 1 000 единиц объединяются с другими муниципалитетами по решению Милли Меджлиса с учетом сложившейся в них социально-экономической ситуации, истории и других местных особенностей.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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