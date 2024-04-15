Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Определился третий потенциальный соперник ФК "Карабах" в Лиге Чемпионов УЕФА

Общество Материалы 15 апреля 2024 15:41 (UTC +04:00)
Определился третий потенциальный соперник ФК "Карабах" в Лиге Чемпионов УЕФА

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Определился еще один потенциальный соперник ФК "Карабах" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, "Паневежис" стал третьим потенциальным соперником чемпиона Азербайджана.

Чемпион Литвы попал в корзину несеяных команд вместе с "Ордабасы" и "Викингур". Причиной этого стало чемпионство "Слована" в Словакии.

"Карабах", который находится в корзине сеяных команд, может сыграть с одним из соперников из корзины несеяных команд.

Сеяные

«Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия)
ХИК (Финляндия)
«Флора» (Эстония)
«Клаксвик» (Фарерские острова)
Шемрок Роверс (Ирландия)

Несеяные

«Паневежис» (Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Викингур» (Исландия)

Неопределенные

ТНС (Уэльс)
РФШ (Латвия)
«Динамо» (Батуми, Грузия)
«Динамо» (Минск, Беларусь)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости