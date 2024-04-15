Определился третий потенциальный соперник ФК "Карабах" в Лиге Чемпионов УЕФА

БАКУ /Trend/ - Определился еще один потенциальный соперник ФК "Карабах" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, "Паневежис" стал третьим потенциальным соперником чемпиона Азербайджана.

Чемпион Литвы попал в корзину несеяных команд вместе с "Ордабасы" и "Викингур". Причиной этого стало чемпионство "Слована" в Словакии.

"Карабах", который находится в корзине сеяных команд, может сыграть с одним из соперников из корзины несеяных команд.

Сеяные

«Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия)

ХИК (Финляндия)

«Флора» (Эстония)

«Клаксвик» (Фарерские острова)

Шемрок Роверс (Ирландия)

Несеяные

«Паневежис» (Литва)

«Ордабасы» (Казахстан)

«Викингур» (Исландия)

Неопределенные

ТНС (Уэльс)

РФШ (Латвия)

«Динамо» (Батуми, Грузия)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд.

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