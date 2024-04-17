Фестиваль «Her Art in Action»: Месяц женских прикосновений в исскустве

Фестиваль «Her Art in Action» («Её искусство в действии») был организован совместно фондом Red Hearts, посольством Королевства Нидерландов в Азербайджане, посольством Федеративной Республики Германия в Азербайджане и культурно-художественной платформой «VarYox».

Наряду с известными художниками из Грузии, Казахстана и Кыргызстана на фестивале также были представлены 13 избранных работ азербайджанских художниц. Помимо выставки произведений искусства и инсталляций, также проводились семинары на различные темы. Целью семинаров, которые курировали Ситара Ибрагимбейли, Лесли Грей и Ольга Селезнева, было мотивация и привлечения женщин в регионах к искусству.

В рамках фестиваля прошли два семинара по фотограции от международных фотографов. Портфолио местных женщин-фотографов оценивали международные кураторы.

В завершение этого вдохновляющего фестиваля при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой учащиеся школы-интерната № 11 с интегрированным обучением продемонстрировали свои работы в центре творчества и саморазвития “Nine Senses”.

Целью фестиваля «Her Art in Action», который проходил на протяжении месяца была поддержка профессионального развития азербайджанских женщин-художниц путем представления их работ новой аудитории.

Следует отметить, что фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az