В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 17 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия различных марок, 2 пистолета, 7 винтовок, одна граната, 6 воспламенителей, 17 обойм для патронов, 850 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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