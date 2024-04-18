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В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

Общество Материалы 18 апреля 2024 10:33 (UTC +04:00)
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 17 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия различных марок, 2 пистолета, 7 винтовок, одна граната, 6 воспламенителей, 17 обойм для патронов, 850 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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