Azercell принимает GSMA M360 Eurasia в Баку во второй раз

M360 Eurasia 2024 соберёт в Баку лидеров отрасли с целью стимулирования региональной трансформации

Azercell выступает генеральным спонсором конференции GSMA M360 Eurasia 2024, которая вновь пройдёт в Баку при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

В этом году M360 Eurasia снова привлечет ведущих экспертов, регуляторов, руководителей лидирующих операторов мобильной связи и IT-корпораций со всего региона. На мероприятии будет обсуждаться, как мобильная индустрия может способствовать развитию цифровых технологий посредством партнерства, создавая прочный фундамент для устойчивых инноваций и постоянного прогресса.

«Стремительное развитие науки и технологий, а также автоматизация процессов во многих областях открывают безграничные возможности для устойчивого развития. Как лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана, мы осознаем свою ключевую роль в формировании цифровой экосистемы страны. Проведение столь престижного международного мероприятия в Баку является для Azercell большой честью. Мы уверены, что оно послужит отличной платформой для дискуссий и налаживания партнерских отношений, направленных на консолидацию усилий для создания лучшего будущего», -сказала президент Azercell Зарина Зейналова.

Повестка первого дня конференции будет сосредоточена на обсуждении возможностей цифровых технологий и ускорения продолжающейся цифровой трансформации в странах СНГ и соседних регионах. Ключевые темы обсуждений также будут включать роли генеративного искусственного интеллекта и цифровой ДНК. Второй день расставит акценты на приверженности программе ESG, призванной еще больше сконцентрировать мир на экологичном, безопасном и взаимосвязанном будущем. В преддверии COP29 на мероприятии будет уделено внимание взаимосвязи процессов цифровизации и борьбы с изменением климата, после чего лидеры отрасли обсудят сети следующего поколения и изучат комплексные подходы к обеспечению кибербезопасности в цифровой цепочке.

Учитывая значительный интерес к предыдущему мероприятию, в котором приняли участие представители 29 стран, среди которых 30% составляли руководители высшего звена, а 45%- участники из других секторов помимо телекоммуникаций, в этом году организаторы конференции планируют привлечь также многочисленную аудиторию.

Регистрация на мероприятие, которое пройдет в Баку с 15 по 16 мая в отеле JW Mariott Absheron Baku, уже открыта на странице GSMA M360 Eurasia.