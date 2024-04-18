"Карабах" продвинулся в мировом рейтинге футбольных клубов

БАКУ /Trend/ - Объявлен глобальный рейтинг футбольных клубов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в список вошли 1000 лучших команд планеты.

В таблицу включены 4 клуба из Азербайджана. «Карабах», чемпион Премьер-лиги, занимает 172-е место. Коэффициент подопечных Гурбана Гурбанова составляет 0,671. Агдамский клуб поднялся на 8 позиций.

«Зиря» находится на 364-м месте с 0,121 очка. Команда Рашада Садыхова продвинулась на 20 позиций.

«Нефтчи» поднялся на 376 позиций и с 0,108 балла занимает 409-е место.

«Сабах» опустился на 49 позиций и с коэффициентом 0,043 занял 723-е место.

Отметим, что список возглавляет «Манчестер Сити» с 2,02 очка.

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