Рада принимать участие в Кубке мира в Баку – победительница соревнований

БАКУ /Trend/ - Рада принимать участие в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, демонстрировать хороший результат, однако еще есть над чем работать.

Об этом в субботу сказала Trend победительница Кубка мира, спортсменка, представляющая Германию, Дарья Варфоломеев.

Напомним, на соревнованиях в Баку Дарья Варфоломеев завоевала четыре золотые медали - в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем, мячом и лентой, а также "бронзу" в программе с булавами.

"На соревнованиях главное, чтобы то как я выполняю программу понравилось моему тренеру, а также посмотреть то, на каком уровне я нахожусь сейчас. Мне нравятся все мои упражнения, в каждом из них стараюсь показать что-то интересное", - сказала она.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях приняли участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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