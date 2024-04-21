Наша цель - достойно выступить - команда Азербайджана в групповых упражнениях

БАКУ /Trend/ - На всех соревнованиях наша цель - достойно выступить, продемонстрировать программу чисто, без ошибок.

Об этом в воскресенье сказали Trend члены команды Азербайджана в групповых упражнениях.

Напомним, что на прошедшем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова, завоевала две "бронзы".

"Прошедшие 19-21 апреля в Баку соревнования стали нашим первым Кубком мира в текущем сезоне. Наша команда завоевала две "бронзы" – в многоборье и в упражнении с пятью обручами. В композиции с тремя лентами и двумя мячами были допущены некоторые ошибки. Но это не последние наши соревнования, в будущем нас ждут важные старты, на которых постараемся показать высокие результаты. В мае месяце мы примем участие в Кубке Европы в Баку. Выступать в стенах родной Арены для каждого спортсмена большая ответственность, но и огромная гордость", - сказала Гюллю Агаларзаде.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях приняли участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!