БАКУ /Trend/ - Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает в среду Trend, один из ответных матчей полуфинала состоится в Габале, другой - в Баку.

Первыми встретятся команды "Габала" и "Зиря". Матч начнется в 17: 00.

Напомним, что в первой встрече в Баку "Зиря" одержал победу со счетом 2:1.

Второй финалист определится в матче "Карабах" - "Нефтчи", который начнется в 20:00 (первый матч завершился победой агдамского клуба - 4:0).

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