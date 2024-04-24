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Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана по футболу

Общество Материалы 24 апреля 2024 16:54 (UTC +04:00)
Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана по футболу

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает в среду Trend, один из ответных матчей полуфинала состоится в Габале, другой - в Баку.

Первыми встретятся команды "Габала" и "Зиря". Матч начнется в 17: 00.

Напомним, что в первой встрече в Баку "Зиря" одержал победу со счетом 2:1.

Второй финалист определится в матче "Карабах" - "Нефтчи", который начнется в 20:00 (первый матч завершился победой агдамского клуба - 4:0).

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