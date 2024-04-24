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В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

Общество Материалы 24 апреля 2024 10:11 (UTC +04:00)
В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 23 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 5 единиц автоматического оружия различных марок, 2 пистолета, 2 винтовки, один гранатомет, 4 боевые гранаты, 3 снаряда, 19 обойм для патронов, 1410 патронов различного калибра, 3 штык-ножа и другие боеприпасы.

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