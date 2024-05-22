Анар Гулиев избран президентом Федерации стрельбы из лука Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось внеочередное общее собрание Федерации стрельбы из лука Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, мероприятие, состоявшееся в административном здании министерства молодежи и спорта Азербайджана, началось с исполнения государственного гимна.

Сначала министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поприветствовал участников мероприятия и пожелал им успехов.

На мероприятии выступил президент федерации Шахин Мовсумов, который заявил, что за 16 лет руководства федерацией сделал все возможное для развития этого вида спорта.

Затем состоялись выборы руководства Федерации стрельбы из лука Азербайджана. Новым президентом федерации был избран председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

Он поблагодарил за оказанное ему доверие и рассказал о дальнейшей деятельности федерации и планах на будущее.

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