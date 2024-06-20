Covid-19 ставил серьезные вызовы перед системой здравоохранения Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Вирус Covid-19 ставил серьезные вызовы перед системой здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, выступая на глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP.

Он отметил, что за короткое время Азербайджан осуществил гибкие меры, многие лечебные заведения были преобразованы в больницы, где лечили пациентов с Covid, а также были созданы больницы модульного типа.

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан, наряду с эффективной борьбой с Covid внутри страны, оказал и международную помощь в этом направлении.

В своем выступлении заместитель министра рассказал о развитии системы здравоохранения Азербайджана. Он упомянул, что после прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане, как и во всех сферах, было достигнуто развитие здравоохранения.

Н.Зейналов также напомнил о негативном влиянии изменения климата на здоровье человека, а также на все живое.

"Это проявляется в разных направлениях. Изменение климата - проблема, особенно для тех, кто работает на открытом воздухе. Потому что они не защищены от солнечного удара", - добавил он.

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