Задача соревнований по аэробной гимнастике в Нефтчале - подготовка к чемпионату мира в Италии - главный судья

НЕФТЧАЛА /Trend/ - Основная задача проведения в городе Нефтчала 8-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике - подготовка к чемпионату мира, который состоится в сентябре текущего года в Италии, а также отбор юных гимнастов для их включения в состав сборной команды.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам главный судья 8-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике Лала Гусейнова.

"Чемпионат Азербайджана не первый раз проводится в регионах нашей страны, в прошлом году соревнования были организованы в городе Шеки. Проведение соревнований в регионах вносит вклад в пропаганду аэробной гимнастики и привлечению к спорту детей и подростков", - подчеркнула Гусейнова.

Отметим, что в 8-м чемпионате Азербайджана по аэробной гимнастике принимают участие более 30 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте. Соревнования проходят по возрастным категориям "пре-юниоры" (2010-2012 годов рождения), "юниоры" (2007-2009 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше). В соответствии с возрастными категориями гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.

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