На COP29 состоялись дискуссии о роли НПО в развитии климатических действий

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 15 ноября состоялось масштабное мероприятие на тему «Развитие климатических действий посредством сотрудничества Глобального Юга: роль НПО».

Как сообщает Trend, представители гражданского общества стран-членов Движения неприсоединения, развивающихся стран и островных государств приняли активное участие в мероприятии, организованном Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. В мероприятии также приняли участие представители различных международных организаций, ведущих НПО, государственных учреждений, ученые и эксперты.

Сначала был продемонстрирован видеоролик о деятельности и достижениях Азербайджана в области борьбы с изменением климата. В видеоролике были представлены проекты зеленой энергетики, реализуемые нашей страной, шаги, предпринятые в направлении расширения использования возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов углекислого газа. Было отмечено, что страна выступает образцовой моделью в регионе и мире в борьбе с изменением климата.

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обратился к участникам мероприятия посредством видеоролика и обратил внимание на важность обсуждаемой темы. «Наша сегодняшняя встреча является еще одним показателем общей приверженности борьбе с изменением климата. Эта проблема не ограничивается границами, культурами или верованиями, она затрагивает каждого из нас и всю нашу планету. Наша общая задача — уменьшить воздействие изменения климата на людей и природу и сохранить этот мир для будущих поколений. Ограничение глобального потепления 1,5 градусами требует как амбициозной цели, так и конкретных действий.

Это задача, которую мы должны решить, и она определит будущее нашей планеты. Ни одна страна или сектор не могут действовать в одиночку в решении этой проблемы. Это требует совместного сотрудничества каждой страны и каждого сектора. Мы знакомы с проблемами балансирования экономического развития с действиями по борьбе с изменением климата и преодолением растущих последствий изменения климата. Мы уже много лет укрепляем опыт сотрудничества и обмена в этом направлении. Гражданское общество играет важную роль в достижении прогресса развивающихся стран. Эти учреждения привносят новые перспективы, идеи и стратегии для продвижения действий по борьбе с изменением климата, а также способствуют защите голосов сообществ. Я призываю всех участников и партнеров соблюдать дух соглашений. Это символизирует нашу общую ответственность в защите людей и планеты. Этот документ напоминает нам о необходимости отложить наши разногласия и объединиться, чтобы сосредоточиться на решениях, которые могут нас объединить. Глобальный климатический кризис затрагивает всех, и преодолеть эту проблему мы сможем только совместными усилиями», - заявил М.Бабаев.

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи подчеркнула в своем видеообращении, что проблемой, стоящей перед национальными правительствами, политиками, климатическими лидерами и представителями коренных народов, является изменение климата.

«Изменение климата, которое является самым важным испытанием этой эпохи, требует участия всего общества. Это требует приверженности, потенциала и тесного сотрудничества от каждого из нас. Эту проблему можно решить только посредством партнерства и широкомасштабного сотрудничества. Наши разнообразные обязательства и инициативы во многих регионах доказывают, что прогресс в борьбе с изменением климата возможен. Однако последствия изменения климата не ограничиваются расстояниями и границами.

Эта проблема приводит к истощению природных ресурсов. Глобальное изменение климата уже на горизонте, мы чувствуем эти изменения и видим, как они влияют на страны, сообщества и отдельных людей. Мы должны продолжить нашу совместную деятельность, чтобы построить лучший мир для будущих поколений», - сказала Н.Арпадараи.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, член Организационного комитета COP29 Айгюн Алиева, член Оргкомитета СОР29 Нигяр Мамедова, руководитель отдела НПО ООН Вук Цзинь Чанг, основатель инициативы «Чистые земли», лауреат Всемирной продовольственной премии-2023 Хайди Кун и другие подчеркнули необходимость платформ для более тесного сотрудничества по вопросам климата.

Участники также были проинформированы о проектах Азербайджана по борьбе с изменением климата и поддержке НПО.

Мероприятие продолжилось обсуждением стратегий совместных действий представителями разных регионов.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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