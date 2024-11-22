В следующем году в четырех селах Газаха построят пограничные заставы

ГАЗАХ /Trend/ - В следующем году в четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района будут построены пограничные заставы.

Об этом сказал Trend командующий Пограничными войсками Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Араз Мамедов во время медиатура, организованного на служебную территорию отдельной пограничной дивизии "Газах".

"Мы временно установили здесь эту заставу. В следующем году начнется строительство сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. После этого мы начнем строить наши заставы", - сказал он.

Отметим, что Государственной пограничной службой организован медиатур на территорию службы отдельной пограничной дивизии "Газах" и пограничного отряда "Шамкир" Командования пограничных войск Азербайджана.

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