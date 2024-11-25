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В Азербайджане предотвращены целенаправленные кибератаки на государственные учреждения

Общество Материалы 25 ноября 2024 11:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане предотвращены целенаправленные кибератаки на государственные учреждения
Фото: Государственная служба специальной связи и информационной безопасности

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В результате анализа кибератак Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана за третий квартал было выявлено 828 индикаторов кибератак.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что в результате блокировки вышеуказанных индикаторов были предотвращены кибератаки APT, разработанные и специально нацеленные на государственные учреждения.

"439 из этих киберугроз были выявлены на основе внутреннего расследования, а 389 - на основании заявлений государственных органов",- отмечается в информации Госслужбы.

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