БАКУ /Trend/ - На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на Мингячевирском водохранилище в 41 км к северо-востоку от станции Гянджа.

"Подземный толчок произошел на глубине 21 км. Землетрясение не ощущалось", - говорится в информации Центра.

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