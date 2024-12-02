Азербайджан был представлен на симпозиуме "Женщина в тюркском мире" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой Республике Северного Кипра состоялся симпозиум «Женщина в тюркском мире».

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что на мероприятии были проведены академические дискуссии о состоянии и развитии участия женщин в общественно-политической жизни в различных странах, прозвучали предложения о дальнейшей деятельности.

На симпозиуме присутствовал и выступил Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар. Глава государства высоко оценил деятельность женщин тюркского мира и пожелал им успехов.

На мероприятии начальник отдела медиа, коммуникаций и аналитических исследований Государственного комитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы выступила на тему "Права женщин в Азербайджане". Она отметила, что в 1918 году наша страна первой на Востоке предоставила женщинам избирательное право, что явилось в то время самым ярким показателем решимости Азербайджана на пути строительства правового государства. Определение основных принципов политики в нашей стране, связанной с правами женщин, и достижение ею государственного уровня связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Эта политика сегодня продолжается Президентом Ильхамом Алиевым на высоком уровне, обогащаясь новыми критериями. Азербайджанские женщины представлены на самых высоких государственных должностях в стране, чем обеспечивается гендерное равенство.

Участники симпозиума также были проинформированы о долгосрочных проектах, осуществляемых Госкомитетом для оказания проживающим за рубежом азербайджанцам правовой помощи, работе азербайджанских воскресных школ, открытых для обеспечения права диаспоры нового поколения получать образование на родном языке.

Затем был показан короткометражный фильм, отражающий возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев, в том числе женщин, к родным очагам, который вызвал большой интерес у участников.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар познакомился с азербайджанской делегацией и дал интервью Diaspor TV, являющемуся Youtube-каналом Госкомитета. В интервью он сказал: "Президент Aзербайджана Ильхам Алиев придает большое значение тюркским государствам, отмечает, что вместе мы можем увереннее идти в будущее, и это чрезвычайно важно для нас. Я высоко ценю деятельность Президента Ильхама Алиева, особенно хочу сказать, что после победы в Карабахе проводится еще более замечательная работа".

Э.Татару и организаторам симпозиума были преподнесены книги, повествующие об истории и культуре Азербайджана, а также подарки, символизирующие наши национально-культурные ценности.

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