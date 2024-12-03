Стало известно о состоянии здоровья родителей Вугара Гашимова, пострадавших во время взрыва в Новханы

БАКУ /Trend/ - В поселке Новханы Абшеронского района произошел взрыв в доме семьи гроссмейстера Вугара Гашимова, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы МЧС. Благодаря оперативным поисково-спасательным мероприятиям, проведенным спасателями, из-под завалов были извлечены живыми два человека (родители Вугара Гашимова) и переданы по назначению.

Как сообщили во вторник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в связи со взрывом в частном жилом доме в селе Новханы 3 декабря около 08:10 поступил вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. К месту происшествия были привлечены две бригады Скорой медицинской помощи.

"В результате инцидента двое пострадавших были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре.

Пострадавшему 1949 года рождения, помещенному в отделение интенсивной терапии, были диагностированы ожоги I, II, III степени обеих нижних конечностей и лица, а лицу 1959 года рождения - перелом левой бедренной кости, рана левой руки. Их лечение продолжается, состояние оценивается как тяжелое", - говорится в информации TƏBİB.

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