Названо количество пассажиров, перевезенных в Азербайджане железнодорожным транспортом

БАКУ /Trend/ - С января по ноябрь этого года поездами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) было перевезено более 7,6 миллиона пассажиров, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как собощает в четверг Trend, информацию об этом распространило ЗАО.

Было отмечено, что рост числа пассажиров и иностранных туристов, путешествующих по маршруту Баку-Габала-Баку, составил 64 и 33 процента соответственно.

"В 2023 году АЖД впервые в своей истории обеспечили перевозку более 7 миллионов пассажиров",- говорится в информации АЖД.

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