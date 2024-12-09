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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)

Общество Материалы 9 декабря 2024 19:19 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 9 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (родильный дом номер 6).

Как сообщает Trend, ознакомившись с деятельностью медицинских учреждений, Лейла Алиева встретилась с родителями детей, проходящих здесь лечение. Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал вице-президента Фонда Гейдара Алиева об условиях, созданных в научно-исследовательских институтах.

Лейла Алиева подарила обоим медицинским учреждениям высокочастотные аппараты искусственного дыхания, кувезы и другое современное медицинское оборудование.

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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ФОТО)
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