При органах дипломатической службы Азербайджана могут быть созданы учреждения

БАКУ /Trend/ - В подчинении органов дипломатической службы Азербайджана могут создаваться образовательные, научно-исследовательские и культурные учреждения, а также иные юридические лица.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, вопросы правового статуса органов, входящих в единую систему органов дипломатической службы, создаваемых в их подчинении, будут регулироваться соответствующими нормативными правовыми актами. Дипломатические представительства Азербайджана учреждаются в соответствии с Конституцией Милли Меджлисом по представлению органа (структуры), определяемого соответствующим органом Исполнительной власти, а консульство Азербайджана - органом (структурой), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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