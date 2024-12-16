Продолжаются меры по возврату в Азербайджан денежных средств, полученных от экспорта сельхозпродукции.

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по возврату в страну денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что на основании поступившей из Государственного таможенного комитета информации о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают Азербайджанской Республике денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела и проводится предварительное расследование.

До настоящего времени в результате мер, осуществляемых прокуратурами Шамкирского, Астаринского, Исмаиллинского, Агсуинского и Зангиланского районов, был обеспечен возврат на счета уполномоченных банков в нашей стране, части денежных средств, полученных рядом субъектов предпринимательства от продажи сельскохозяйственной продукции, экспортированной за рубеж, на сумму более 37,6 млн долларов США (более 63,9 млн манатов).

Органами прокуратуры продолжается выполнение необходимых процессуальных мер по возврату денежных средств, полученных различными лицами в результате экспорта товаров и продукции, на счета уполномоченных банков в стране.

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