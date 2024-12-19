Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В швейцарском городе Праттельн прошел 20-й мультикультурный фестиваль "Отпразднуем вместе".
Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Trend.
На фестивале были представлены национальные танцы Азербайджана, Албании, Финляндии, Испании, Перу, Португалии и других стран.
Выступление подростковой группы танцевального объединения "Бута" при объединении "Друзья Азербайджана" было встречено с большой симпатией и аплодисментами.
В конце выступления участникам группы были вручены подарки.
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