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Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)

Общество Материалы 19 декабря 2024 15:40 (UTC +04:00)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В швейцарском городе Праттельн прошел 20-й мультикультурный фестиваль "Отпразднуем вместе".

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Trend.

На фестивале были представлены национальные танцы Азербайджана, Албании, Финляндии, Испании, Перу, Португалии и других стран.

Выступление подростковой группы танцевального объединения "Бута" при объединении "Друзья Азербайджана" было встречено с большой симпатией и аплодисментами.

В конце выступления участникам группы были вручены подарки.

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Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
Азербайджан представлен на международном фестивале (ФОТО)
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