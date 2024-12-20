В Баку проходит семинар, посвященный 75-летию Женевской конвенции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит семинар, посвященный 75-летию Женевской конвенции.

Как сообщает в пятницу Trend, на мероприятии, организованном совместно омбудсменом Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста (МККК), обсуждаются лучшие практики и проблемы применения международного права.

В мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики и руководитель Бакинского офиса МККК.

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