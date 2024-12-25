Пассажирский самолёт, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в городе Актау (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта города Актау.

"Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности", - сказали в ЗАО "Azerbaijan Airlines", передает Trend.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана прибыли на место крушения самолета, следовавшего по маршруту Баку-Грозный.

"В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - говорится в сообщении МЧС Казахстана.

В командном центре МЧС также создан республиканский оперативный штаб.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила журналистам, что в авиакатастрофе в Актау выжило как минимум шесть человек. По ее словам, потерпевшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

По сообщению AZAL, на борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

"Детей на борту не было, информация о пострадавших будет предоставлена в скором времени. По предварительной информации есть выжившие, им оказывается первая медицинская помощь. На месте происшествия налаживаются контакты с казахстанской стороной, а также обеспечивается необходимая оперативная поддержка со стороны аварийно-спасательных служб Казахстана", - говорится в сообщении авиакомпании.

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