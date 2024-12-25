В Актау направлен специальный медперсонал и необходимое медоборудование - AZAL

БАКУ /Trend/ - В Актау направлен специальный медперсонал и необходимое медоборудование.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник отдела по работе с прессой ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Фарид Гусейнов, сообщает Trend.

"Самолет Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3 километрах от города Актау. На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа.

В настоящее время оперативную поддержку оказывают аварийно-спасательные структуры Казахстана. В соответствии с решением Президента Ильхама Алиева создана государственная комиссия по расследованию причин произошедшего. Был отправлен специальный медицинский персонал и необходимое медицинское оборудование.

Создана "горячая линия" для родных и близких пассажиров. Им будет оказана специальная психологическая поддержка. Новая информация о результатах расследования инцидента будет предоставлена общественности", - сказал он.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

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