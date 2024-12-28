БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть введено софинансирование КТ и МРТ по ОМС.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Она отметила, что в настоящее время КТ и МРТ проводятся полностью бесплатно за счет страховки.

"Это приводит к увеличению количества необоснованных обращений, длинным очередям на обследования и задержкам в диагностическом процессе.

За 11 месяцев 2024 года за счет средств ОМС было оказано более 3,2 миллиона радиологических медицинских услуг. Из этих услуг около 481 тысячи приходится на услуги КТ и МРТ. Со следующего года обсуждается введение софинансирования в размере 20 процентов в соответствии с тарифом Конверта услуг по каждому заявлению на проведение МРТ и КТ в амбулаторных условиях на основании медицинского предписания. Сумма софинансирования - это сумма, оплачиваемая гражданином за экспертизу.

Эти изменения направлены на обеспечение доступа к радиологическим услугам только по медицинским показаниям. Реализация указанного механизма станет возможной после внесения соответствующих изменений в законодательство", - добавила она.

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