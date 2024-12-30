В Metropark открылся новый ресторан McDonald’s (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря 2024 года McDonald’s Azərbaycan сделал ещё один шаг вперёд, открыв новый ресторан в торгово-развлекательном центре Metropark по адресу: ул. Тебриз, 106а.

Это знаковое событие стало важной вехой, ознаменовав достижение круглой цифры — 30 ресторанов в Азербайджане.

Уникальность этого ресторана заключается в том, что, несмотря на расположение в зоне фудкорта, он будет располагать собственной лобби-зоной с посадочной территорией, которая станет доступна уже в ближайшие недели. Это сделает посещение ресторана ещё более комфортным для гостей.

Новый ресторан выполнен в современном дизайне Ray, что добавляет пространству стиль и уют.

С открытием нового ресторана создано около 60 рабочих мест. Каждый новый ресторан McDonald’s в Азербайджане способствует увеличению числа рабочих мест, предоставляя жителям страны новые возможности для трудоустройства и профессионального развития.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, уже 25 лет вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства. Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.

McDonald’s Azərbaycan продолжает активно развиваться, предоставляя гостям современные и комфортные условия, которые соответствуют высоким стандартам качества и сервиса.