Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В Доме Азербайджана в австрийском городе Зальцбург, который считается культурной столицей страны, при организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана состоялась встреча с активистами диаспоры, действующей в Австрии.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой.

Общество азербайджанцев Австрии и глава Дома Азербайджана в Зальцбурге представили руководству Государственного комитета по работе с диаспорой подробную информацию о Доме Азербайджана.

Целью встречи с активистами диаспоры было повышение эффективности ее деятельности в Австрии и разработка плана дальнейшей деятельности.

Кроме того, члены диаспорской организации и активисты диаспоры, внесшие значительный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, были награждены благодарностью "За проявленную активность в диаспорском строительстве 2024 года".

Награжденные наши соотечественники были удостоены благодарности за заслуги в укреплении связей диаспоры с Азербайджанской Республикой, распространении объективной информации об Азербайджане в Австрийской республике, а также за пропаганду азербайджанской культуры в Австрийской республике, за роль в развитии двусторонних и многосторонних связей Азербайджанской Республики на международной арене.

Благодарственные письма активистам диаспоры вручили Лейла Гамзаева из руководящего состава Государственного комитета по работе с диаспорой и председатель Общества азербайджанцев Австрии Фарид Азизов.

Участникам мероприятия были вручены ценные подарки от Государственного комитета по работе с диаспорой.

За проявленную активность в диаспорском строительстве 2024 года были награждены Алиева Гюлер, Ахмедов Паша, Егана Озкан, Эйвазова Алмаз.

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