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Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)

Общество Материалы 3 января 2025 09:53 (UTC +04:00)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В Доме Азербайджана в австрийском городе Зальцбург, который считается культурной столицей страны, при организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана состоялась встреча с активистами диаспоры, действующей в Австрии.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой.

Общество азербайджанцев Австрии и глава Дома Азербайджана в Зальцбурге представили руководству Государственного комитета по работе с диаспорой подробную информацию о Доме Азербайджана.

Целью встречи с активистами диаспоры было повышение эффективности ее деятельности в Австрии и разработка плана дальнейшей деятельности.

Кроме того, члены диаспорской организации и активисты диаспоры, внесшие значительный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, были награждены благодарностью "За проявленную активность в диаспорском строительстве 2024 года".

Награжденные наши соотечественники были удостоены благодарности за заслуги в укреплении связей диаспоры с Азербайджанской Республикой, распространении объективной информации об Азербайджане в Австрийской республике, а также за пропаганду азербайджанской культуры в Австрийской республике, за роль в развитии двусторонних и многосторонних связей Азербайджанской Республики на международной арене.

Благодарственные письма активистам диаспоры вручили Лейла Гамзаева из руководящего состава Государственного комитета по работе с диаспорой и председатель Общества азербайджанцев Австрии Фарид Азизов.

Участникам мероприятия были вручены ценные подарки от Государственного комитета по работе с диаспорой.

За проявленную активность в диаспорском строительстве 2024 года были награждены Алиева Гюлер, Ахмедов Паша, Егана Озкан, Эйвазова Алмаз.

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Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
Активистов диаспоры Азербайджана наградили благодарственными письмами (ФОТО)
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