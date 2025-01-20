Мне удалось тайно провести съемки во время трагедии 20 Января в Баку - Реза Дегати

БАКУ /Trend/ - 35 лет назад я приехал сюда тайком на поезде из Москвы.

Об этом заявил известный фотограф Реза Дегати, сообщает Trend.

Он отметил, что территория была полна людьми.

"Все плакали. Дороги Баку были закрыты. Сюда не пускали иностранных журналистов. Только я смог это сделать. Из Парижа я приехал в Москву, а оттуда в Баку. Если бы меня поймали, меня бы уничтожили", - отметил он.

Дегати подчеркнул, что в течение трех дней он смог тайно проводить съемки в Баку.

"Я заснял все произошедшее. Я нашел тела шехидов в моргах и сфотографировал их, снял на камеру раненых в больнице.

В Баку было полно советских танков. После съемок я вернулся в Москву с фальшивым документом, а потом поехал в Париж. В Москве я сказал, что приехал сюда из Парижа, чтобы снять оперу", - отметил он.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!