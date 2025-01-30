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В Азербайджане предложено внести изменения в законодательство об обеспечении молодежи жильем

Общество Материалы 30 января 2025 15:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено внести изменения в законодательство об обеспечении молодежи жильем

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Имеется необходимость внесения изменений в законодательство об ипотеке с предоставлением определенных льгот, лицам работающим в сфере молодежи.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нагиф Гамзаев во время обсуждения отчета о деятельности Фонда молодежи Азербайджанской Республики в 2024 году на сегодняшнем заседании комитета по молодежи и спорту.

По словам депутата, есть люди, которые не занимаются какой-либо научной и академической деятельностью, но работают в сфере молодежи.

"Вопрос обеспечения жильем этих лиц должен быть пересмотрен", - сказал он.

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