В Азербайджане предложено внести изменения в законодательство об обеспечении молодежи жильем

БАКУ /Trend/ - Имеется необходимость внесения изменений в законодательство об ипотеке с предоставлением определенных льгот, лицам работающим в сфере молодежи.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нагиф Гамзаев во время обсуждения отчета о деятельности Фонда молодежи Азербайджанской Республики в 2024 году на сегодняшнем заседании комитета по молодежи и спорту.

По словам депутата, есть люди, которые не занимаются какой-либо научной и академической деятельностью, но работают в сфере молодежи.

"Вопрос обеспечения жильем этих лиц должен быть пересмотрен", - сказал он.

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