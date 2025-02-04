Стал известен представитель Азербайджана на «Евровидении-2025»

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на 69-м песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в 2025 году в Базеле (Швейцария), представит группа Mamagama.

Об этом сообщили Trend руководитель азербайджанской делегации на «Евровидении» Нурлана Джафарова и медиа-руководитель Тураб Теймуров.

Группа Mamagama, основанная в 2021 году, известна своим уникальным стилем, сочетающим элементы рока, поп-музыки и традиционной азербайджанской музыкальной культуры. Коллектив быстро завоевал признание как одна из самых новаторских групп на азербайджанской музыкальной сцене и успешно выступал на различных международных фестивалях. Особо следует отметить успех группы на музыкальном фестивале «Kënga Magjike» в Албании в 2022 году.

В состав группы входят три участника: Асаф (фронтмен и главный вокалист), Хасс (гитарист) и Ариф (барабанщик).

«Для меня большая честь представлять азербайджанскую культуру на такой большой сцене. Я очень люблю родную землю, и этот конкурс — возможность донести её красоту и дух до всей Европы. Наша песня, которая скоро будет представлена, полностью отражает дух нашей страны. Мы невероятно взволнованы и верим, что наше выступление произведет незабываемое впечатление», — отметил Асаф.

69-й конкурс песни «Евровидение» состоится в Базеле в мае 2025 года.