Азербайджанская культура представлена в Университете Абердина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Азербайджанское общество" Университета Абердина Шотландии представило нашу страну на международной выставке, проходящей ежегодно в вузе.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Государственный комитет по работе с диаспорой в соответствии с диаспорской, молодежной и культурной политикой азербайджанского государства, "Государственной программой по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях в зарубежных странах в 2022-2026 годах", Концепцией национальной культуры "Культура Азербайджана-2040" и Первым национальным планом действий на 2025-2030 годы в ее рамках обеспечил студентов различными материалами об Азербайджане, национальными костюмами и флагами.

Студентам и посетителям выставки была представлена обширная информация о богатой культуре, национальных традициях и истории Азербайджана.

В экспозиции были представлены различные культурные и исторические элементы, относящиеся к нашей национальной идентичности, образцы нашей кухни, в том числе пахлава и шекербура. Посетители были проинформированы о флаге Азербайджана, его истории и символическом значении. Кроме того, они ознакомились с азербайджанским келагаи, включенным в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Одним из интересных моментов для гостей выставки стала игра в нарды, были разъяснены правила этой игры.

Мероприятие способствовало развитию межкультурного диалога и повышению осведомленности о богатом наследии Азербайджана.

Отметим, что "Азербайджанское общество" Абердина было создано в 2023 году студентами, обучающимися в Абердинском университете в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях в зарубежных странах в 2022-2026 годах".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!