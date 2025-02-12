"Русский дом" в Баку освобождает помещение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Русский дом" в Баку освобождает помещение.

Как сообщает в среду Trend, вчера с фасада здания были демонтированы надписи "Русский дом" и "Rus Evi", часть интерьера уже вывезена.

В аккаунте "Русского дома" в социальной сети появилось объявление о прекращении деятельности учреждения.

"В связи с требованием министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении.

Напомним, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – представительство "Россотрудничества" в Азербайджане - "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома".

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