Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан о мошенниках

БАКУ /Trend/ - От имени ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана осуществляется мошенничество через приложения для обмена мгновенными сообщениями.

Об этом сообщила Служба электронной безопасности при министерстве, передает Trend.

"На номера граждан отправляются сообщения, через которые их перенаправляют на поддельные ссылки якобы для получения товара в рамках кампании. Для оплаты за "товар" с помощью кредитных карт гражданам необходимо указывать данные своих банковских карт и другие персональные данные. Служба рекомендует гражданам быть бдительными, при наличии такой информации от имени любой организации уточнять эту информацию у самой организации, не предоставлять по сомнительным ссылкам данные банковской карты и другие персональные данные", - отмечается в сообщении.

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