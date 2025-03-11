В минздраве Азербайджана прошла встреча с известным британским ученым в области физиологии мозга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Азербайджан известного британского ученого, специализирующегося в области физиологии мозга, представительницы Палаты лордов, бывшего директора Королевского института Великобритании (Royal Institution of Great Britain), баронессы Сьюзен Гринфилд состоялась встреча в министерстве здравоохранения.

Об этом сообщили Trend в минздраве.

На встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-британские отношения имеют тенденцию к динамичному развитию, отметил наличие широкого потенциала для развития сотрудничества в сфере здравоохранения.

По его словам, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов.

"Британская система здравоохранения (National Health Service - NHS), отличающаяся внедрением в клиническую практику инновационных препаратов и высокопрофессиональной подготовкой медицинского персонала, является одной из самых эффективных в мире. Помимо этого, медицинские университеты Великобритании славятся качеством образования и выпуском высококлассных специалистов.

Сотрудничество Азербайджанского медицинского университета и ведущих медицинских центров Азербайджана с Royal Institution of Great Britain, Royal Liverpool University Hospital, University College London Hospital и другими всемирно известными вузами Великобритании играет важную роль в развитии взаимодействия между нашими странами в сфере здравоохранения", - отметил министр здравоохранения Азербайджана.

Поблагодарив за теплый прием и высокое гостеприимство, Сьюзен Гринфилд подчеркнула, что Великобритания придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном. Напомнив, что неоднократно посещала нашу страну для участия в международных мероприятиях, баронесса отметила, что глобальные форумы, организованные в столице Азербайджана, всегда проходят на самом высоком уровне.

Коснувшись вопроса расширения сотрудничества в сфере здравоохранения между нашими странами, Сьюзен Гринфилд подчеркнула, что за последние годы в Азербайджане были предприняты важные усилия по преобразованию данной сферы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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