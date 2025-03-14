Состоялась встреча с проживающей в Португалии азербайджанской общиной (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В столице Португалии, Лиссабоне, состоялась встреча с азербайджанской общиной, проживающей в этой стране.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана и почтения светлой памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины.

Заведующая отделом европейских стран Госкомитета Лейла Гамзаева и заместитель заведующего отделом Али Алиев, поприветствовав проживающих в Португалии соотечественников, подробно проинформировали о деятельности Госкомитета, подчеркнули значение впервые организованной в Португалии встречи.

На встрече состоялся показ видеоролика о деятельности Госкомитета, "Домах Азербайджана" за рубежом, координационных советах, воскресных школах, многочисленных реализованных проектах.

Советник посольства Азербайджана в Святом Престоле и Португалии Микаил Рамазанлы рассказал о деятельности нашей общины в Португалии, констатировал роль проживающих за рубежом соотечественников в доведении до мировой общественности реалий Азербайджана.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Испании по Португалии Милана Сеидзаде проинформировала о деятельности Совета.

Соотечественники выразили Госкомитету признательность за поддержку, оказанную проведению первой встречи азербайджанской общины в Португалии. Они высоко оценили организацию такой встречи, проведение обмена мнениями.

Встреча завершилась обсуждением перспектив, внесением предложений и ответами на вопросы.

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