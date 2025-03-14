Назван объем льготных кредитов, выданных в Нахчыване в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Нахчыванской Автономной Республике были предоставлены льготные кредиты на финансирование 45 инвестиционных проектов на сумму до 4,3 миллиона манатов и за счет профинансированных проектов создано 148 новых рабочих мест.

Как сообщает в пятницу Trend, информация об этом отражена в отчете о деятельности Кабинета министров в 2024 году, который был обсужден сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В отчете отмечается, что в целях развития пчеловодства в 2024 году за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики и Фонда развития предпринимательства Нахчыванской АР была оказана государственная финансовая поддержка 4 проектам на сумму 258 тысяч манатов.

"В течение 2024 года за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики была оказана государственная финансовая поддержка 5 проектам на сумму 370 тысяч манатов, а за счет средств Фонда развития предпринимательства Нахчыванской АР - 3 проектам на сумму 2,1 миллиона манатов, в общей сложности 8 проектам по переработке сельскохозяйственной продукции на сумму 2,47 миллиона манатов.

За счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики была оказана государственная финансовая поддержка 28 проектам на сумму 1,1 миллиона манатов, а за счет средств Фонда развития предпринимательства Нахчыванской АР - 32 проектам на сумму 906 тысяч манатов, в общей сложности 60 проектам сельскохозяйственной направленности на сумму 2 миллиона манатов.

В Нахчыванской АР была проведена приватизация нежилых помещений, гостиниц и другого государственного имущества на общую сумму 2,8 миллиона манатов", - говорится в отчете.

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