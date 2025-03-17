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Названо количество мин, обезвреженных на прошлой неделе на освобожденных землях Азербайджана

Общество Материалы 17 марта 2025 15:19 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных на прошлой неделе на освобожденных землях Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана с 13 по 16 марта было обнаружено и обезврежено 155 противопехотных, 49 противотанковых мин, 606 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 1651,1 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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