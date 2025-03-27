Еще два азербайджанских шахматиста завоевали путевку на Кубок мира

БАКУ /Trend/ - В румынском городе Эфорие Норд завершился чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.

Как сообщает в четверг Trend, лучший результат среди азербайджанских шахматистов показал Ниджат Абасов.

Сыграв в последнем туре вничью, он занял 8 место с 8 очками. Другой азербайджанский шахматист Реад Самедов, одержавший победу в 11-м туре, вошел в двадцатку лучших.

Согласно регламенту, право участия в Кубке мира получают шахматисты, занявшие первые 20 мест в турнирной таблице чемпионата Европы. Заняв 12-е место, Реад Самедов обеспечил себе право на участие в Кубке мира, который пройдет в этом году. Поскольку некоторые из шахматистов, вошедших в первую двадцатку, завоевали путевку на Кубок мира по итогам предыдущих соревнований, Ахмед Ахмедзаде, занявший на чемпионате Европы 23-е место, также получил право на участие в престижном соревновании.

Следует отметить, что Ниджат Абасов, завершивший чемпионат на 8-м месте, завоевал путевку на Кубок мира на предыдущих соревнованиях.

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