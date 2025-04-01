Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включено 15 нижеприведенных вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О транспорте» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О профессиональном образовании» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О фельдъегерской связи» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О Конституционном суде» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «Об охране здоровья населения», «О правах ребенка», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О сокращенном рабочем времени для отдельных категорий государственных служащих», «О государственной пошлине», «Об исполнении», «Об адресной государственной социальной помощи», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «О присоединении к Конвенции о правах инвалидов», «О правах инвалидов» и «О занятости населения» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О кредитных бюро» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О валютном регулировании», «О коммерческой тайне», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О банках», «О страховой деятельности», «О небанковских кредитных организациях», «Об инвестиционных фондах», «О рынке ценных бумаг», «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О платежных услугах и платежных системах» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О военной службе», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года номер 377-IQ (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и «О лицензиях и разрешениях» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об обеспечении единства измерений», «Об аккредитации в области оценки соответствия», «О стандартизации» и «О техническом регулировании» (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», «О правах ребенка», «О дорожном движении», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях» (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнительном производстве», «Об ипотеке» и «О безналичных расчетах» (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

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