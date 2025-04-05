Вручены ключи от квартир очередной группе бывших вынужденных пересенцев, вернувшихся в село Суговушан (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) (Дополнено)

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АГДЕРЕ /Trend/ - 5 апреля очередная группа бывших вынужденных переселенцев, возращающаяся на родные земли, прибыла в село Суговушан Агдеринского района.

Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, переселенным на данном этапе 53 семьям (174 человека) были вручены ключи от квартир.

Семьям, переселенным в Суговушан, предоставлены квартиры в новых частных жилых домах. В церемонии приняли участие официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Выступивший на мероприятии заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов пожелал счастливой и благополучной жизни бывшим вынужденным переселенцам, вернувшимся на свои земли.

Доведено до сведения жителей и то, что здесь созданы все условия для обеспечения занятости населения. В село Суговушан проложены автомобильные дороги, электричество, связь, водопроводные линии. Село обеспечено газоснабжением. В селе также проведен капитальный ремонт здания полной средней школы на 144 ученических места, находящейся в аварийном состоянии. Кроме того, после реконструкции введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 мегаватта.

Первый процесс переселения в село Суговушан охватил 20 семей. В связи с переселением в село в целом проведена перепись 180 семей (591 человек). Процесс переселения будет продолжаться поэтапно. Напомним, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, успешно продолжившая операцию “Железный Кулак”, 3 октября освободила села Суговушан и Талыш, имеющие важное стратегическое значение на Северном фронте. После освобождения в селе были проведены масштабные строительные работы.

13:18

ТЕРТЕР /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 5 апреля в реконструированное село Суговушан Агдеринского района прибыли семьи, временно размещенные в разных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает в субботу Trend, на данном этапе в заново отстроенное село Суговушан Агдеринского района прибыли 53 семьи – 174 человека.