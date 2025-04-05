Вручены ключи от квартир очередной группе бывших вынужденных пересенцев, вернувшихся в село Суговушан (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) (Дополнено)

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АГДЕРЕ /Trend/ - 5 апреля очередная группа бывших вынужденных переселенцев, возращающаяся на родные земли, прибыла в село Суговушан Агдеринского района.
Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, переселенным на данном этапе 53 семьям (174 человека) были вручены ключи от квартир.
Семьям, переселенным в Суговушан, предоставлены квартиры в новых частных жилых домах. В церемонии приняли участие официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Выступивший на мероприятии заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов пожелал счастливой и благополучной жизни бывшим вынужденным переселенцам, вернувшимся на свои земли.
Доведено до сведения жителей и то, что здесь созданы все условия для обеспечения занятости населения. В село Суговушан проложены автомобильные дороги, электричество, связь, водопроводные линии. Село обеспечено газоснабжением. В селе также проведен капитальный ремонт здания полной средней школы на 144 ученических места, находящейся в аварийном состоянии. Кроме того, после реконструкции введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 мегаватта.
Первый процесс переселения в село Суговушан охватил 20 семей. В связи с переселением в село в целом проведена перепись 180 семей (591 человек). Процесс переселения будет продолжаться поэтапно. Напомним, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, успешно продолжившая операцию “Железный Кулак”, 3 октября освободила села Суговушан и Талыш, имеющие важное стратегическое значение на Северном фронте. После освобождения в селе были проведены масштабные строительные работы.
13:18
ТЕРТЕР /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 5 апреля в реконструированное село Суговушан Агдеринского района прибыли семьи, временно размещенные в разных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Как сообщает в субботу Trend, на данном этапе в заново отстроенное село Суговушан Агдеринского района прибыли 53 семьи – 174 человека.
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11:49
ТЕРТЕР /Trend/ - В село Суговушан Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает в субботу Trend, на данном этапе в село возвращаются 53 семьи - 174 человека.
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. В реконструированное село Суговушан Агдеринского района переселились семьи, временно обосновавшиеся в разных частях Республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Возвращающиеся в родное село бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.
Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.
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