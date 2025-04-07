Будет построен тоннель, соединяющий станции "Джафар Джаббарлы" и "Низами" в Баку

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта по разделению Зеленой и Красной линий, пересекающихся на станции "28 мая" ЗАО "Бакинский метрополитен", начнется в этом году.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня журналистам советник председателя ЗАО Эмиль Ахмедов.

"Независимость этих линий обеспечит более эффективную и качественную организацию их функционирования, управления, пассажирских перевозок и технического строительства в рамках каждой инфраструктуры. Работы начнутся с выемки грунта вблизи станции "28 Мая". Из-за сложного геологического строения местности для обеспечения технической безопасности строительства будет применён наиболее оптимальный метод бурения. Эти работы завершатся строительством тоннеля длиной около 200 метров, который соединит станции "Джафар Джаббарлы" и "Низами". В ходе работ также будут устранены технические неисправности, возникшие из-за геологических воздействий в тоннеле в направлении станции "Низами", что приводило к снижению предельной скорости поездов на этом участке",- отметил он.

По его словам, в рамках проекта будет построен еще один переход от станции "28 Мая" до станции "Джафар Джаббарлы".

"Это существенно снизит нагрузку на станцию "28 Мая", улучшит распределение пассажиропотока и повысит безопасность, обеспечив более интенсивное регулирование движения. Реализация проекта включает не только строительство тоннеля и перехода, но и другие важные инфраструктурные мероприятия",- добавил Э.Ахмедов.

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