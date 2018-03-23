Доходы населения Азербайджана увеличились более чем на 10%

23 марта 2018 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Номинальные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 10,2 процента и составили 7700,3 миллиона маната.

Номинальные доходы на душу населения в среднем составили 786,4 маната.

После осуществления всех обязательных и добровольных выплат в распоряжении населения остались средства в размере 7 069,6 миллиона манатов, что больше на 10,7 процента по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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