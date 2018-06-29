В Азербайджане граждане смогут оперативно сообщать о нарушениях в продовольственной сфере

БАКУ /Trend/ - С помощью мобильной программы поддержки, созданной в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, граждане смогут сообщать в структуру о нарушениях в продовольственной сфере.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, эта программа создана для повышения общественного контроля в данной сфере, и была представлена в мае.

Тахмазли отметил, что если граждане столкнутся со случаями нарушения в сфере продбезопасности в зонах отдыха, на территориях своего проживания и в любом другом месте внутри страны, то посредством мобильной программы они смогут оперативно сообщить об этом в Агентство.

«После отправки гражданами видео- или фотоматериала, связанного с зафиксированным нарушением, и изучения нами этого вопроса будут приняты соответствующие меры», - сказал Тахмазли.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.