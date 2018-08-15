В Азербайджане в этом году планируется заготовить 260 тыс. тонн хлопка

БАКУ /Trend/ - В этом году в 22 районах Азербайджана хлопок посажен на 132,5 тысячи гектаров, и к концу сезона ожидается заготовка 260 тысяч тонн хлопка.

Об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал на республиканском совещании в Сальянском районе, посвященном выполнению поручений, данных на Республиканском совещании по вопросам развития хлопководства, проведенном 26 марта в Бардинском районе с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

На совещании, прошедшем в Центре Гейдара Алиева, министр сельского хозяйства коснулся комплексных мер по развитию хлопководства в стране, которые проводятся начиная с 2016 года, рассказал о политике субсидий на продукцию сферы хлопководства, сказал, что при поддержке государства осуществляются крупномасштабные мероприятия по обеспечению фермеров удобрениями, машинами и техникой. В настоящее время продолжаются агротехнические работы по выращиванию хлопка.

Завершается строительство завода по переработке хлопка в Уджарском районе мощностью 40 тысяч тонн хлопка в год. На заводе также будет производиться 20 тысяч тонн хлопкового масла и 2500-3000 тонн семян хлопчатника.

В Парке легкой промышленности в Мингячевире началось строительство девяти предприятий, два из которых стали функционировать в феврале этого года, строительство еще семи завершится до 2021 года.

Напомним, что в 2016 году было собрано примерно 90 тысяч, а в минувшем году – 207 тысяч тонн хлопка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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