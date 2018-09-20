На ж/д станциях Сангачал и Гёран началась установка 17 новых стрелочных переводов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На железнодорожных станциях Сангачал и Гёран идет установка 17 новых стрелочных переводов, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в четверг.

Работы будут вестись поэтапно.

Напомним, что работы ведутся в рамках капремонта 600-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик.

Параллельно с сентября 2016 года ООО «Специализированное железнодорожное предприятие» №5 и №11 осуществляют установку новых стрелочных переводов.

Отметим, что первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, на сегодня заменены уже 209 стрелочных переводов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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