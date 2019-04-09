В начале мая в Азербайджане состоится очередной этап приватизации госимущества

9 апреля 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана седьмого мая текущего года проведет очередной аукцион, в ходе которого на приватизацию будут выставлены 85 государственных объектов. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет. В числе прочего, на аукцион будут вынесены 23 акционерных общества, 24 малых государственных предприятий и объектов, 16 нежилых помещений, 15 транспортных средств и пять недостроенных зданий.

На торгах будут представлены пакеты акций акционерных обществ, в объеме 30-45 процентов от общего числа, действующих в различных отраслях экономики, включая сельское хозяйство, транспорт и строительство. Приватизации подлежат объекты госсобственности в Агджабеди, Уджаре, Товузе и других регионах Азербайджана.

Полезная площадь государственных малых предприятий и объектов, расположенных, как в столице, так и в регионах, разнится от 12,2 квадратных метров до 11,2 тысяч квадратных метров. Среди них торговые объекты, вспомогательные хозяйственные объекты, склады и другие.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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