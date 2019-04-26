В Азербайджане состоится международная конференция в IT-сфере

26 апреля 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне текущего года в Азербайджане будет организована международная конференция в сфере информационных технологий.

Об этом было сказано во время встречи председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенанта таможенной службы Сафара Мехтиева с генсеком Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГТК.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в рамках конференции глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации.

Были обсуждены вопросы по проводимым подготовительным мерам.

Глава ГТК отметил, что между Всемирной таможенной организацией и азербайджанской таможней налажено плодотворное сотрудничество, и эти связи будут развиваться и дальше, а также выразил уверенность в достижении новых успехов благодаря совместному сотрудничеству.

Рассказывая о реформах, проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, Мехтиев подчеркнул, что в таможенной сфере усилена прозрачность, и деятельность таможенных органов еще больше усовершенствована.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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